SX2025 ชวนน้องๆ หนูๆ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่โซน SX KIDS ZONE

SX KIDS ZONE ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ มาร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่จะช่วยปลุกพลังแห่งจินตนาการ และเปิดรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ ภายใต้แนวคิด ‘Adaptation’ ปรับ เปลี่ยน แปลง เพื่อโลกที่ดีขึ้น ผ่านพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจกับ 2 นิทรรศการที่อ่อนโยน สวยงาม และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ได้แก่
- Adaptation Adventures ไปทำความรู้จักการปรับตัวของสัตว์น้อยใหญ่ และธรรมชาติรอบตัว ผ่านประสบการณ์สนุกสนานอย่าง Sensory Play ที่เต็มไปด้วยสีสัน เสียง และการเรียนรู้ แบบ Immersive ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
- Sustainability and Whales Exhibition by Crystal พบกับความมหัศจรรย์ของท้องทะเลลึก ไปรู้จักกับความสำคัญของพื้นที่สีฟ้า สิ่งมีชีวิตในทะเลที่กำลังรอการปกป้อง และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา สาธิต เวิร์กชอป ที่จะช่วยจุดประกายความคิด สร้างความเข้าใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมในแบบที่เข้าถึงง่ายและสนุกสำหรับเด็กๆ อาทิ ผจญภัยในโลกแห่งทราย รวมถึง Kids Weekend Market ตลาดนัด ของผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ผ่านการลงมือทำจริงอย่างน่ารักน่าชัง
มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อพลังใจที่อบอุ่น และเติมเต็มวันดีๆ ให้กับครอบครัว ผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์ ใน SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน- วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอด 10 วัน ที่จะชวนคุณมาร่วมกอบกู้โลกใบนี้ไปด้วยกันที่ Sustainability Expo 2025: “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะโลกที่ดีกว่า…เริ่มต้นได้จากเราทุกคน
#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก