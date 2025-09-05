ข่าวประชาสัมพันธ์

SX2025 ชวนน้องๆ หนูๆ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่โซน SX KIDS ZONE

SX KIDS ZONE ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ มาร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่จะช่วยปลุกพลังแห่งจินตนาการ และเปิดรับความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ ภายใต้แนวคิด ‘Adaptation’ ปรับ เปลี่ยน แปลง เพื่อโลกที่ดีขึ้น ผ่านพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจกับ 2 นิทรรศการที่อ่อนโยน สวยงาม และปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ได้แก่

  1. Adaptation Adventures ไปทำความรู้จักการปรับตัวของสัตว์น้อยใหญ่ และธรรมชาติรอบตัว ผ่านประสบการณ์สนุกสนานอย่าง Sensory Play ที่เต็มไปด้วยสีสัน เสียง และการเรียนรู้ แบบ Immersive ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
  2. Sustainability and Whales Exhibition by Crystal พบกับความมหัศจรรย์ของท้องทะเลลึก ไปรู้จักกับความสำคัญของพื้นที่สีฟ้า สิ่งมีชีวิตในทะเลที่กำลังรอการปกป้อง และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา สาธิต เวิร์กชอป ที่จะช่วยจุดประกายความคิด สร้างความเข้าใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมในแบบที่เข้าถึงง่ายและสนุกสำหรับเด็กๆ อาทิ ผจญภัยในโลกแห่งทราย รวมถึง Kids Weekend Market ตลาดนัด ของผู้ประกอบการรุ่นจิ๋ว ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ผ่านการลงมือทำจริงอย่างน่ารักน่าชัง

มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อพลังใจที่อบอุ่น และเติมเต็มวันดีๆ ให้กับครอบครัว ผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์ ใน SX KIDS ZONE ชั้น LG Hall 8 ที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน- วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial เพื่อร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการสะสมแต้ม ลุ้นรับรางวัลมากมาย ตลอด 10 วัน ที่จะชวนคุณมาร่วมกอบกู้โลกใบนี้ไปด้วยกันที่ Sustainability Expo 2025: “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เพราะโลกที่ดีกว่า…เริ่มต้นได้จากเราทุกคน

#SX2025 #SustainabilityExpo2025 #SufficiencyforSustainability #พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก

 