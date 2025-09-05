หัวเว่ย จับมือ JGS และเจมาร์ท เปิดตัว “The Next Energy Hub” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึง พลังงานสะอาดได้อย่างสะดวก มั่นใจ และปลอดภัย
หัวเว่ย ผนึกความร่วมมือกับบริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด (JGS) และบริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด เปิดตัว “The Next Energy Hub” ศูนย์รวมโซลูชันโซลาร์รูฟท็อปยุคใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานสะอาดได้สะดวก มั่นใจ และปลอดภัย บริการผ่านเครือข่ายเจมาร์ท โมบายกว่า 270 สาขาทั่วประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการข้อมูลชัดเจนและบริการเชื่อถือได้
นายลูอี้ หู รองประธานฝ่ายดิจิตอลพาวเวอร์ หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวว่า“หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสะอาดในไทย ความร่วมมือครั้งนี้คือก้าวสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์ที่มั่นใจและปลอดภัยในทุกขั้นตอน”
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการ JGS กล่าวว่า “โซลูชันพลังงานสะอาดไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว ความร่วมมือกับหัวเว่ยและเจมาร์ทช่วยให้เรานำเสนอนวัตกรรม ที่ทั้งทันสมัย ปลอดภัย และเชื่อถือได้แก่ครัวเรือนไทย”
ทั้งนี้ หัวเว่ย ดิจิตอล พาวเวอร์ นำเสนอโซลูชัน FusionSolar for Residential ครอบคลุมตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงาน, AFCI AI ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, Optimizer และ Rapid Shutdown เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึง SmartGuard และ EMMA AI สำหรับการจัดการพลังงานอัจฉริยะ และแบตเตอรี่ LUNA S1 ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล