ภารกิจบริหารจัดการผลิตน้ำประปาในภาวะที่น้ำดิบมีค่าความขุ่นสูงกว่าปกติ

🌊จากสถานการณ์น้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความขุ่นสูงกว่าปกติจากภาวะน้ำหลาก แม้เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้…
แต่ การประปานครหลวง (กปน.) มุ่งมั่นควบคุมการผลิตน้ำประปาด้วยการบริหารจัดการ และควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ใส โดยควบคุมค่าความขุ่นไม่เกิน 1 NTU ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ก่อนส่งน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ไปถึงมือประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 12 ล้านคน ✅
ภารกิจการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาในภาวะที่น้ำดิบมีค่าความขุ่นสูงกว่าปกติ
ทุกความทุ่มเท และความใส่ใจในภารกิจผลิตน้ำประปา ของ กปน.
คือ คำมั่นสัญญา 💙 เพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
