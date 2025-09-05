สยามกลการ ผนึกกำลัง ธรรมศาสตร์ ลงนามยกระดับความร่วมมือ พัฒนาคน-วิจัย-นวัตกรรม ขับเคลื่อน EEC
โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของไทย โดยมีไฮไลท์อยู่ที่การขยายความร่วมมือครอบคลุม 5 มิติหลัก ได้แก่
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา – ผ่านโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำ
การวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน – แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศ
การบริการวิชาการสู่สังคม – สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น
การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ – เพื่อยกระดับองค์ความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
การสนับสนุนและพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) – ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
เพื่อเป้าหมายในการสร้าง กำลังคนคุณภาพสูง และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต