ไทยเบฟ ยกระดับการบริหารจัดการน้ำ เสริมศักยภาพระบบเตือนภัย ครอบคลุม 11จังหวัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เพื่อการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 72 สถานีด้วยงบประมาณ 18,638,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 72 สถานี ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 52 สถานี และสถานีตรวจวัดระดับน้ำ 20 สถานี โดยข้อมูลจากสถานีโทรมาตรฯ จะถูกเชื่อมโยง และแสดงผลแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net และ แอปพลิเคชัน ThaiWater เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และสนับสนุนการตัดสินใจ เชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที
นอกจากสนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรฯ ไทยเบฟ ยังร่วมกับ สสน. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถติดตาม ประเมินสถานการณ์น้ำ และเรียนรู้วิธีการรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ไทยเบฟ และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. เป็นประธานเปิดการอบรม
การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของไทย ข้อมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติจะช่วยเสริมฐานข้อมูลน้ำแห่งชาติให้สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อวางแผนเตือนภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงใช้ในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำได้อย่างแม่นยำ และยั่งยืนต่อไป