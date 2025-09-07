ข่าวประชาสัมพันธ์

“รศ.ดร.เมธินี” คว้ารางวัล “Top Paper Award 2025”

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ นายกสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ค.อ.ท.ช)

ในโอกาสได้รับรางวัล “Top Paper Award 2025”
“Best Practices of Youth Entrepreneur Training Programs in Thailand: A National Review”
Top Paper Award at The 4th NIC-NIDA Conference in 2025

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2568 The 4th NIC-NIDA Conference in 2025 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

และในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BINA ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังผู้ประกอบการยุคดิจิทัล : Entrepreneur Power Up 2025” ครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่

✅ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : อายุของผลิตภัณฑ์, การทดสอบเพื่อทำฉลากโภชนาการ, การเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐาน อย.

ADVERTISMENT

✅ พัฒนาผลิตภัณฑ์ : การสร้างโอกาสและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์

✅การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ : หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาด

✅ แต่งตัวธุรกิจเพื่อทำการตลาดออนไลน์ : การวางแคมเปญออนไลน์ การสร้าง Story Telling

✅ โครงการงบประมาณส่งเสริมผู้ประกอบการของ สสว. ผ่านระบบ BDS

✅ Networking & Business Matching
พร้อมด้วยวิทยากรมากความสามารถ รู้จริง รู้ลึก และ Workshop ในทุกมิติ

วันที่ 22-23 กันยายน 2568 (2 วัน)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและห้องประชุม 4-5 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จตุจักร กรุงเทพฯ
ราคาเพียง 1,999 บาท/ที่นั่ง
พิเศษ สมาชิกสมาคมฯ เพียง 999 บาท/ที่นั่ง
รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น ‼️‼️

สมัครและลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/dOhqn
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรภายในงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (ค.อ.ท.ช.) (Bio-Industry Network Association : BINA)

 

โทรศัพท์ : 081-826-0260
E-mail : [email protected]
Line : 081-826-0260

ข่าวที่เกี่ยวข้อง