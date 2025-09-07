ม.สวนดุสิต พิชิตเหรียญทองเวทีโลก นวัตกรรมที่ไม่พึ่ง AI ”เกมหยดน้ำรักษ์โลก“

เกมไทยพิชิตอาเซียน! นศ.สวนดุสิตคว้าเหรียญทอง ASEAN Digital Content Summit 2025 ที่มาเลเซีย
ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสร้างประวัติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง (Gold Awards) สาขา Digital Game จากงาน ASEAN Digital Content Summit 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ณ Persada Johor International Convention Centre เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย
งานนี้เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่มุ่งส่งเสริมและนวัตกรรมด้านเนื้อหาดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชาติ และยกระดับความสามารถของเยาวชนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันครั้งนี้ดึงดูดทีมเข้าร่วมเกือบ 100 ทีมจาก 10 ประเทศในอาเซียน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ Digital Game, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Animation และ Short Film
โดยทีมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นตัวแทนเพียงทีมเดียวจากประเทศไทยในสาขา Digital Game ทีมนักศึกษา ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี สวนเพลง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูติวรรณ บุญอาชา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกอบด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรเดียวกัน ได้แก่ นางสาวปริยากร หมื่นแก้ว, นายกรวิทย์ ศรีสด, นายตุลา บุตรธงชัย (ชั้นปีที่ 3) และนายก้องภพ ลิ้มสมบัติอนันต์ (ชั้นปีที่ 2)
ได้พัฒนาเกม “H2Ope of the Deadland” ซึ่งเป็นเกมแนว 2D Platforming ที่ผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้เล่นรับบทเป็น “H2Ope” หยดน้ำหยดสุดท้ายในโลกอนาคตที่ใกล้ล่มสลาย ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของน้ำและฟื้นฟูชีวิตให้โลก ตัวเกมมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเล่าเรื่องที่มีความหมายและกลไกการเล่นที่ท้าทายนวัตกรรมไร้ AI และความเป็นเลิศทางวิชาการ
จุดเด่นของ “H2Ope of the Deadland” อยู่ที่กระบวนการพัฒนาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือไอเทมสำเร็จรูป (Pre-made Assets) ทีมงานออกแบบกราฟิก วาดภาพตัวละคร และเขียนโค้ดด้วยตนเองทั้งหมด ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง และ ผศ.ดร. ชูติวรรณ บุญอาชา ซึ่งช่วยกำกับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นต้นฉบับ การตัดสินใจไม่ใช้ AI ทำให้เกมมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์โดยไม่ติดขัดปัญหาลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลในงาน ASEAN Digital Content Summit 2025ในการแข่งขันสาขา Digital Game ซึ่งมี 32 ทีมจาก 6 ประเทศ ทีมสวนดุสิตสามารถเอาชนะคู่แข่งที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AR และ VR ได้ด้วยการนำเสนอเกมที่ผสานความเรียบง่ายในสไตล์ย้อนยุคแบบ Mario เข้ากับการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งและกลไกการเล่นที่เน้นทักษะ คณะกรรมการชื่นชมการตอบคำถามของทีมที่แสดงถึงความมุ่งมั่น โดยเฉพาะคำตอบว่า “เราคิดเอง ทำเอง เพื่อสร้างเกมที่ AI ไม่สามารถเลียนแบบได้” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพความท้าทายและความสำเร็จจากเวลาเพียง 20 วัน ด้วยระยะเวลาเตรียมตัวเพียง 20 วัน ทีมนักศึกษาต้องเผชิญความท้าทายในการแข่งขันกับทีมที่มีทรัพยากรและเทคโนโลยีล้ำสมัย
อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีมภายใต้การนำทีมของ รศ.ดร. พรรณี และ ผศ.ดร. ชูติวรรณ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ทีมสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหา เกม “H2Ope of the Deadland” ไม่เพียงแสดงถึงความสามารถของนักศึกษาไทยในเวทีนานาชาติ แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเน้นการบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมรายละเอียดงาน ASEAN Digital Content Summit 2025
งาน ASEAN Digital Content Summit 2025 จัดโดยหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนของมาเลเซีย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนในด้านเนื้อหาดิจิทัล งานนี้ประกอบด้วยการแข่งขัน นิทรรศการ และการสัมมนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา รวมถึงนักพัฒนาเกม นักออกแบบแอนิเมชัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน AR/VR และผู้กำกับภาพยนตร์สั้น การแข่งขันในสาขา Digital Game มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวด โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความสมบูรณ์ของผลงาน และศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นต้นฉบับและความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ งานยังมีการจัดแสดงบูธเทคโนโลยีขั้นสูงและเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาดิจิทัลจากทั่วอาเซียนผลกระทบและทิศทางในอนาคต
รางวัลชนะเลิศครั้งนี้ยกระดับชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาไทยในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ผสานความยั่งยืนและประเด็นทางสังคม ผลงาน “H2Ope of the Deadland” เป็นตัวอย่างของการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทีมสวนดุสิต โดยการนำของ รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง และ ผศ.ดร. ชูติวรรณ บุญอาชา มีเป้าหมายต่อยอดผลงานสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมตั้งเป้าเข้าร่วม ASEAN Digital Content Summit 2026 เพื่อยกระดับวงการดิจิทัลไทยสู่เวทีสากลและขยายเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติ