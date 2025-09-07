บิ๊กโจ๊ก นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเที่ยวงานบุญสารทเดือนสิบ 2568 ร่วมพิธีงานทำบุญรับส่งตายาย กราบสักการะขอพรพระอุเชนทร์ ณสมาคมชาวปักษ์ใต้
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล นายกสมาคม ได้จัดงานสารทเดือนสิบ ภายใต้ชื่องาน สารทเดือนสิบไนท์แฟร์
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โอกาสพิเศษในปีนี้ท่านจะได้ร่วมสักการะบูชา พระอุเชนทร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพคู่บารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน (วัดเดิมพ่อท่านคล้าย) อำเภอ ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้อัญเชิญจากวัดสวนขันมาให้พี่น้องประชาชนได้กราบสักการะขอพร ณ สมาคมปักษ์ใต้ฯ ทุกวันตลอดงาน
และร่วมกันชมร่วมกันเชียร์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีสมาคมชาวปักษ์ใต้คัพครั้งที่ 9 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล วันที่ 20 กันยา ณ สยามเฟิร์ส อเวนิว บางบัวทอง นนทบุรี
12 กันยายน -22 กันยายน นี้ 11วัน 10 คืน ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศงานสารทเดือนสิบ ไนท์แฟร์ ช็อป กิน เที่ยว มีร้านจำหน่ายสินค้าปักษ์ใต้ ของกิน ของใช้ มหรสพชมฟรีตลอดงาน
กำหนดการจัดงาน
วันที่ 12 กันยายน
8 โมงเช้า พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วงเย็น พิธีแห่อัญเชิญพระอุเชนทร์มายังสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ
กลางคืน มหรสพ พบกับศิลปิน แสน นากา
วันที่ 13 กันยายน
มาลีฮวนน่า เต็มวง
14 กันยายน
โชครถแห่ / มโนราห์ปรเมศวร์ ประณีตศิลป์
15 กันยายน
ไทย ธนาวุฒิ
16 กันยายน
ปุ้ย L ก ฮ / มโนราห์อ๊อดน้อย
17 กันยายน
ฟิวเจอร์แบนด์
18 กันยายน
เดช อิสระ/ หนวด จิรภัทร /วงสำราญ
19 กันยายน
บิว กัลยาณี/หนวดสะตอ/ลุงเข้ม ซานต้า
20 กันยายน
หลวงไก่/หนังน้องพีท
21 กันยายน
บ่าววี
22 กันยายน
10โมงเช้าพิธีสงฆ์ ทำบุญส่งตายาย พร้อมพิธีชิงเปรต กลางคืน รำวงย้อนยุคกรุงไทย เพชรบุรี
อย่าลืมมาร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบทำบุญส่งตายายให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ละเที่ยวงานในบรรยากาศ ช๊อป ชิม โชวฺ์ 12-22 กันยายน นี้ มหรสพชมฟรีตลอดงาน