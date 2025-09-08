พช.ชวนช้อป “Foodie Festival อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็มท้าลอง” OTOP ช้อปปี้

พช. เชิญชวนช้อปสินค้า OTOP อาหารเด่นคัดสรรจากทั่วประเทศ ตลอดเดือนกันยายน “Foodie Festival – อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็ม ท้าให้ลอง” พร้อมชวนผู้ประกอบการเรียนรู้การพัฒนาสินค้า เทคนิคการขายใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างรายได้
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พช. ได้ดำเนินการการพัฒนาช่องทางการตลาดของ OTOP อย่างต่อเนื่อง โดย “โครงการตลาด อะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” เป็นความมือกับช้อปปี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จัดทำแคมเปญ ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเทศกาลสำคัญ ดำเนินการต่อเนื่องแคมเปญละประมาณ 30 วัน ระหว่าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ซึ่งในปีนี้มีชื่อแคมเปญหลักคือ “OTOP Amazing: 6 Festivals of Magic ช้อปสะบัดทุกเดือน โปรสะเทือนทุกวัน” และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นแคมเปญที่ 2 “Celebrating Mother’s Love – ช้อปแทนใจ หยิบของใช่ให้คุณแม่” ระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2568 ยังคงได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ทั้งจากยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผู้ประกอบการที่ทยอยเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์
“ในเดือนกันยายนนี้ แคมเปญส่งเสริมการขาย “Foodie Festival – อร่อยฟิน ทั่วไทย โปรจัดเต็ม ท้าให้ลอง” ระหว่าง 1-30 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นแคมเปญย่อยที่ 3 ของโครงการ คัดสรรสินค้าประเภทอาหารที่โดดเด่นจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย มาจำหน่ายออนไลน์บนช้อปปี้ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายแล้วกว่า 1,000 ราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอทอป ผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากแคมเปญบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ส่วนผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาโครงการ” อธิบดี พช. กล่าวเชิญชวน
ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ ของดีทั่วไทย” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษต่อเนื่องถึง 6 แคมเปญ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือนภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้ ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับความตั้งใจของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้า ผู้ขายและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ และมีเครื่องมือสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้แคมเปญ “OTOP Amazing – Foodie Festival” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ 2 ของโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2568 บนช้อปปี้ ที่พร้อมรับโค้ดส่วนลดหลากหลาย รูปแบบสูงสุดถึง 50% ผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม ช้อปปี้ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม.