PEA คว้ารางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก APEA 2025 สาขา Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ในสาขา Inspirational Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เครือศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนรับรางวัล และเข้าร่วมประชุม Asia Economic Forum (AEF) 2025 ณ Sands Expo & Convention Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
รางวัล Inspirational Brand Award มอบให้องค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเนื่องดำเนินงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน โดย PEA มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและ Net Zero Emissions
งานมอบรางวัลนี้จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรชั้นนำร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทยทุกคน
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร