“BioActive+” ผนึก “Kiehl’s” ครั้งแรกในไทย! เปิดแคมเปญ “Complete Your Younger Skin”

“BioActive+” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับพรีเมียมจากนิวซีแลนด์ จับมือกับ “Kiehl’s” แบรนด์สกินแคร์ระดับโลกดังจากนิวยอร์ก เปิดตัวแคมเปญ “Complete Your Younger Skin” อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มุ่งสร้างมิติใหม่ของการดูแลผิวแบบครบวงจรจากภายในสู่ภายนอก (Inside-Out) เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความงามที่กำลังได้รับความนิยม
ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองแบรนด์ที่เชื่อว่า การมีผิวอ่อนเยาว์และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการบำรุงลึกถึงระดับเซลล์จากภายใน ควบคู่ไปกับการดูแลผิวจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แคมเปญนี้ ทั้ง BioActive+ และ Kiehl’s จึงพร้อมส่งมอบประสบการณ์ด้านการดูแลผิวแบบองค์รวมผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
BioActive+ โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบ Liquid เข้มข้น อุดมด้วยสารสกัดระดับสูงอย่าง AstaReal® และ RiaGev® ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูพลังงานเซลล์ เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว และเสริมภูมิคุ้มกันผิวจากภายใน ในขณะที่ Kiehl’s ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยด้วย Retinol Micro-Dose Serum ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยผลลัพ์ที่พิสูจน์ได้จริงเพื่อผิวอ่อนเยาว์แต่ยังคงความอ่อนโยนตอบโจทย์ทุกสภาพผิว
ดร.วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไบโอแอคทีฟ เอ็นแซด 1984 จำกัด กล่าวว่า “BioActive+ มุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคดูแลตัวเองจากภายในอย่างแท้จริง การร่วมมือกับ Kiehl’s ครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มารวมกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสการดูแลผิวที่ครบทุกมิติ และหวังว่าแคมเปญนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาดูแลตัวเองอย่างมีคุณภาพ”
คุณสุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง กล่าวเสริมว่า “เราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและส่วนผสมคุณภาพระดับโลก การร่วมมือกับ Kiehl’s ที่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง จึงเป็นการส่งเสริมแนวคิด Inside-Out ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างลงตัว”
ด้าน คุณวิภาวี ทับสกุล ผู้จัดการทั่วไปแผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง (L’Oréal Luxe) กล่าวว่า “Kiehl’s มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพมาโดยตลอด การเปิดตัวแคมเปญร่วมกับ BioActive+ ครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญ เพราะเรามีจุดร่วมเดียวกันคือความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่สร้างได้จริงจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เราเชื่อว่าแนวคิดการดูแลผิวแบบ Inside-Out นี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการดูแลตนเองในมิติที่ลึกขึ้น”
เพื่อเฉลิมฉลองแคมเปญ “Complete Your Younger Skin” ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนกันยายน 2568 ได้แก่:
- งาน “BioActive+ Paint the Town Red”: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน ณ RED AREA ภายในงานมีบริการตรวจสภาพผิวด้วยเทคโนโลยี Derma Reader Pro จาก Kiehl’s พร้อมแจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Slurpy จาก BioActive+
- แคมเปญออนไลน์: ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 กันยายน ผ่าน TikTok Shop ของแบรนด์ พบกับกล่องสุ่มพรีเมียมจาก BioActive+ และ Routine Kit ดูแลผิวจาก Kiehl’s
- งาน “Kiehl’s The Serum Lab Event”: จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม นำเสนอเทคโนโลยี Derma Reader Pro เพื่อวิเคราะห์ผิวแบบเจาะลึก พร้อมดีลและของขวัญสุดพิเศษ
แคมเปญนี้ไม่เพียงแค่ชวนผู้บริโภคมาดูแลผิวพรรณ แต่ยังเป็นการจุดประกายแนวคิดใหม่ในการสร้างความเข้าใจเรื่อง “ความงามจากภายใน” อย่างมีหลักฐานและประสิทธิภาพรองรับ โดยผสานระหว่างวิทยาศาสตร์การบำรุงผิวและเวชศาสตร์การชะลอวัยในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น