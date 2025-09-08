เอ็กซ์ต้า พลัส สานต่อ “วัยรุ่นรอบรู้อยู่อย่างสุขภาพดี” เสริมความรู้สุขภาพ

ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาใกล้บ้านเพื่อชุมชน ร่วมกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม “เภสัชกรชุมชน ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นรอบรู้อยู่อย่างสุขภาพดี” ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
ภายในงาน มีกิจกรรมบรรยายและให้ความรู้จากทีมเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ โรคโควิด-19 และผลกระทบต่อร่างกายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งแนะนำสิทธิด้านสุขภาพ อาทิ โครงการร้านยาคุณภาพสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รวมถึงบริการปรึกษาเภสัชกรฟรีผ่านแอปพลิเคชัน ALL PharmaSee พร้อมทีมพนักงานเซเว่นฯ และเซเว่น เดลิเวอรี่
เอ็กซ์ต้า พลัส ยังได้มอบยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน กีฬา และสินค้าดูแลสุขภาพให้แก่โรงเรียนพรตพิทยพยัต พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อเพิ่มบรรยากาศสนุกสนาน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหลายภาคธุรกิจ อาทิ ซีพีแรม, ซีพี-เมจิ, Pastel, CURESYS, อิชิตัน, SOS Plus, ยูอีคอฟ, Handy Herb, Me-O และ Pepsi
กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนบทบาทของเภสัชกรชุมชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมให้แก่วัยรุ่นในสังคมไทย ผ่านความร่วมมือจากเอ็กซ์ต้า พลัส เซเว่น อีเลฟเว่น โรงเรียนและชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนอุ่นใจ ตามปณิธานองค์กร ของซีพี ออลล์ “Giving and Sharing”