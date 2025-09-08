ซีพี โชว์พลังนวัตกรรม 4 หมื่นล้าน ผ่าน CP Innovation Expo 2025

โลกกำลังเคลื่อนสู่ยุคเศรษฐกิจที่วัดกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มากกว่าทุนและแรงงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี องค์กรชั้นนำของไทยจึงประกาศบทบาทการเป็น ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ ที่ไม่เพียงขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และในปีนี้ ซีพีจะถ่ายทอดพลังนั้นผ่านเวที ‘ซีพี อินโนเวชั่น เอ็กซ์โปซิชัน แอนด์ ซิมโปเซียม 2025’ (CP Innovation Exposition &Symposium 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–21 กันยายน ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานกว่า 500,000 คน ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกให้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาซีพีสู่เป้าหมายการเป็น Tech Driven Company โดย ซีพี อินโนเวชั่น เอ็กซ์โปซิชัน แอนด์ ซิมโปเซียม จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี และในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งมีผลงานกว่า 3,000 ชิ้นส่งเข้าประกวด คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาท และมีกว่า 200 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกขึ้นจัดแสดงในงาน ถือเป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ของเครือซีพีในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงพนักงานทุกระดับและทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมนำเสนอผลงาน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ และความยั่งยืน ที่ต่อยอดสู่การใช้งานจริงและสร้างคุณค่าได้ทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า “เครือซีพีได้วาง ‘นวัตกรรม’ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมและโครงสร้างกำกับดูแลในทุกระดับ เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา (R&D) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและพันธมิตร ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับกล้าคิด กล้าทดลอง และกล้าเปลี่ยนแปลง แนวทางดังกล่าวสะท้อนผ่าน “ซีพี อินโนเวชั่น เอ็กซ์โป 2025” ที่จัดขึ้นเฉพาะผู้บริหารและพนักงานซีพีและบริษัทในเครือฯ โดยปีนี้มีผลงานกว่า 3,000 ชิ้นส่งเข้าประกวด คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาท และผ่านการคัดเลือกกว่า 200 ผลงานขึ้นจัดแสดง ถือเป็นเวทีเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เพียงเผยโฉมนวัตกรรมใหม่ แต่ยังสร้างการเรียนรู้และแรงบันดาลใจให้พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลก ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต”
การจัดงานปีนี้ได้กำหนด 3 แกนหลัก ได้แก่ Human–Innovation–Sustainability เป็นหัวใจสำคัญในการนำเสนอ สะท้อนพลังของคนซีพีในฐานะนวัตกรที่เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร พร้อมผลงานที่ใช้ได้จริง ทั้งด้านอาหารปลอดภัย พลังงานสะอาด โลจิสติกส์อัจฉริยะ และดิจิทัลโซลูชัน ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดประเภทผลงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ และนวัตกรรมด้านความยั่งยืน โดยแต่ละผลงานถูกพัฒนาใน 2 ระดับ คือ ระดับต้นแบบทดลอง (Proof of Concept/Pilot) และระดับขยายผลสู่การใช้งานจริง (Scaling/Commercialization) ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นทั้งพลังการคิดค้นและศักยภาพในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
ผลงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ยกระดับประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปจนถึงโซลูชันด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม หลายผลงานได้ถูกต่อยอดใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์แล้ว และอีกหลายผลงานพร้อมต่อยอดในอนาคต ไฮไลต์สำคัญของงานคือการมอบรางวัล Chairman Awards เพื่อเชิดชูนวัตกรผู้สร้างผลงานที่สร้างคุณค่า ทั้งด้านธุรกิจและสังคม ซึ่งนับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทั่วทั้งเครือฯ
นายศุภชัย ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การจัดงานซีพี อินโนเวชั่น เอ็กซ์โป ครั้งนี้นับเป็นการสืบสานวิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ และประธานกรรมการ สุภกิต เจียรวนนท์ ที่วางรากฐานให้ “นวัตกรรม” เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร โดยซีพีจะยังคงเดินหน้าลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่กล้าคิด กล้าลอง และกล้าสร้างการเปลี่ยนแปลง นี่คือยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะทำให้เครือซีพีพร้อมแข่งขันในโลกอนาคต”
ทั้งนี้ ตลอด 4 วันของการจัดงาน มีกิจกรรมเข้มข้นที่สะท้อนการเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ในการแบ่งปันองค์ความรู้ เร่งนวัตกรรมสู่การใช้จริง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งการจัดนิทรรศการ CP Innovation for Sustainability Center ที่เล่าถึงกว่า 100 ปีแห่งการพัฒนาองค์กรผ่านมุมมองนวัตกรรม, เวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Showcase นวัตกรรมกว่า 200 ผลงานที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้งานจริงในธุรกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมวิชาการ CP Symposium 2025 เปิดเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยภายในเครือฯ นำเสนอผลงานกว่า 100 ชิ้น ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ดิจิทัล และความยั่งยืน ถือเป็นพื้นที่บ่มเพาะองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้จริง และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยธุรกิจ นักวิจัย และพันธมิตรภายนอก
ซีพี อินโนเวชั่น เอ็กซ์โปซิชัน แอนด์ ซิมโปเซียม จึงไม่ใช่เพียงเวทีจัดแสดงผลงาน แต่เป็นยุทธศาสตร์การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงคน เทคโนโลยี และสังคม เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม ตอกย้ำบทบาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรไทยที่พร้อมแข่งขัน และยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเวทีนวัตกรรมโลก