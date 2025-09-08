อินเทลโนเวชั่น มอบรถรับบริจาคเลือดสัตว์เลี้ยงเคลื่อน ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ

อินเทลโนเวชั่น มอบรถรับบริจาคเลือดสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบรถรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ (Mobile Blood Bank) จาก นายสัตวแพทย์ ธนันต์ ลีละยูวะ กรรมการกลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น และครอบครัว เพื่อใช้ต่อยอดงานวิชาการด้านโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย
พิธีมอบจัดขึ้น ณ ตึกสัตววิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ถนนอังรีดูนังค์ โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.น.สพ. ชัยยศ ธารรัตนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก สัตวแพทย์หญิง สุวรัตน์ วดีรัตน์ หัวหน้าแผนกธนาคารเลือดและคลินิกโลหิตวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณบอย โกสิยพงษ์ คุณอรรณนพ จิรกิติ คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ คุณโกมล เจียรวนนท์ และคุณเจนจิรา พรประภา มาร่วมงาน และเสวนาเล่าถึงความเป็นมาของโครงการ CU Blood Bank
สัตวแพทย์หญิง สุวรัตน์ วดีรัตน์ หัวหน้าแผนกธนาคารเลือดและคลินิกโลหิตวิทยา เปิดเผยว่า ธนาคารเลือดสัตว์เลี้ยงของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก่อตั้งมากว่า 14 ปี มีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัยทางโลหิตวิทยาสัตวแพทย์ ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เลือดจำเพาะสำหรับการรักษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สัตวแพทย์ และสร้างเครือข่ายเจ้าของสัตว์ที่สมัครใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
เลือดที่ได้รับบริจาคจะผ่านกระบวนการแยกส่วนออกเป็นหลายชนิด ได้แก่ Red Whole Blood, Packed Red Cells, Platelet Concentration, Frozen Plasma, Fresh Frozen Plasma และ Plasma Rich Platelet การแยกส่วนเลือดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากเลือดที่มีอยู่อย่างจำกัด และในอนาคตจะมีการนำผลการวิจัยและพัฒนา Albumin สกัดจากสุนัข มาทำ Canine Albumin ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับโลกมาใช้เพื่อการรักษาเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ขั้นตอนการใช้เลือดยังต้องอาศัยการตรวจสอบความเข้ากันได้ โดยเจ้าของสามารถส่งตัวอย่างเลือด หรือพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อตรวจสอบ ซึ่งในสุนัขมีหมู่เลือดที่ซับซ้อนถึง 8 กลุ่มหรือมากกว่า จึงจำเป็นต้องมีการตรวจอย่างถูกต้องก่อนนำเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดไปใช้ในการรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เลือดแล้ว ธนาคารเลือดสัตว์เลี้ยงยังมีเป้าหมายพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่สามารถรองรับการวิเคราะห์และตรวจสอบเลือดอย่างครบวงจร รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) แบบจำเพาะในทางสัตวแพทย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการรักษาและเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพสัตว์ในอนาคตรถรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ที่ได้รับมอบครั้งนี้ถูกออกแบบและดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ สามารถออกไปรับบริจาคเลือดจากสัตว์เลี้ยงได้ถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีการตรวจสุขภาพสัตว์ผู้บริจาคเบื้องต้นก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเลือดที่ได้รับมีคุณภาพและปลอดภัย คาดว่าธนาคารเลือดสามารถรวบรวมเลือดได้มากกว่าหนึ่งพันถุงต่อปี และเมื่อนำมาแยกส่วนแล้วจะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
นายสัตวแพทย์ ธนันต์ ลีละยูวะ กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเลือด ผ่านโครงการ Mission4P ซึ่งเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมที่ครอบครัว และกลุ่มบริษัท อินเทลโนเวชั่นได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมหลากหลายด้าน ทั้งการแพทย์และการศึกษา เช่น การผลิตแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับล้างมือ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ให้โรงพยาบาลและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้โรงพยาบาล ตลอดจนโรงงานต้นแบบการทำกาแฟเพื่อใช้ในงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
การมอบรถรับบริจาคเลือดสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการรักษาสัตว์เลี้ยง ต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ และสร้างความยั่งยืนให้กับการดูแลสุขภาพสัตว์ในประเทศไทย
หากมีสัตว์ป่วย เจ้าของสามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์เลือด ได้ที่คลินิกฉุกเฉิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-2189810 ตลอด 24 ชม.