ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำค้าปลีก “สู่ขยะเป็นศูนย์” ขับเคลื่อนโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste”

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้า ปลีก “แม็คโคร – โลตัส” เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ผ่านโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” ตั้งเป้าลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Food Waste to Landfill) ภายในปี 2573 โดยร่วมมือกับพันธมิตร นำนวัตกรรมสีเขียวมาจัดการขยะอาหาร เปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกทิ้ง นำมาสร้างประโยชน์ ต่อสังคม เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ได้ถูกถ่ายทอดบนเวที “TNN Forum 2025 – TRANSFORMING THAILAND: ปรับโฉมไทย สู่อนาคตและความยั่งยืน” โดย ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้สะท้อนบทบาทผู้นำค้าปลีก ที่ขับเคลื่อนการเติบโต ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่น “ความยั่งยืนเป็นรากแก้วขององค์กร”
ภายใต้โครงการหลัก “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” ประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่
- “กินได้ไม่ทิ้งกัน” สนับสนุนอาหารส่วนเกินที่ยังมีคุณภาพดี และไม่หมดอายุ ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการ
- “ขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน” เน้นการจัดการขยะอาหารอย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมสีเขียวมาเปลี่ยนขยะอาหารเป็นประโยชน์ เพิ่มมูลค่า
ในปี 2568 คาดว่าโครงการ “ลดทิ้ง สร้างค่า AXTRA Zero Waste” ทั้งสองแนวทางจะสามารถลดการทิ้งขยะลงสู่หลุมฝังกลบได้กว่า 15,000 ตัน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนได้มากกว่า 76 ล้านบาท
นอกจากนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังเดินหน้าสานต่อโครงการ “AXTRA Green Together” สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน การคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการทำงานของพนักงานทุกคน
นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ซีพี แอ็กซ์ตร้า กล่าวว่า “ขยะเป็นศูนย์ ประโยชน์เป็นแสน ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่คือการลงมือทำจริงในทุกสาขาของแม็คโคร–โลตัส ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า โดยการนำนวัตกรรมสีเขียวมาจัดการขยะอาหาร เปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกทิ้งให้กลับมาสร้างคุณค่าแก่สังคม เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมายขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี 2573”