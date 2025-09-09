“อัยยวัฒน์”เปิดใหม่ “บริษัทเซี่ยงไฮ้คิงเพาเวอร์” นำ 2 แบรนด์ไทยบุกตลาดจีน

“อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำทีมเปิดใหม่ “บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง เพาเวอร์ คอมเมอร์ซ จำกัด” ก้าวแรกลุยตลาดต่างประเทศปักธงที่ “สนามบินเซี่ยงไฮ้” นำแบรนด์ไทยบุกจีน 2 ธุรกิจ “TAI HAI TAO” ร้านขนมและอาหารไทยสำเร็จรูป “SOMBAT THAI” ร้านอาหารไทยแท้ ต่อยอดพลังซอฟท์ พาวเวอร์ พลังคนไทย
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า ได้นำกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวระดับโลก เดินหน้าก้าวใหม่ครั้งสำคัญโดยนำร่องโครงการจัดตั้งบริษัทใหม่ “บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง เพาเวอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด” (Shanghai King Power Commerce Co., Ltd.) ใน “ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง” หนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับนำแบรนด์ไทยเปิดตัวก้าวแรกอย่างยิ่งใหญ่ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจแรก “TAI HAI TAO” ร้านขนมไทยและอาหารสำเร็จรูปคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและนักเดินทางตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต
ธุรกิจที่สอง “SOMBAT THAI” บริการร้านอาหารไทยแท้ โดยได้คัดสรรวัตถุดิบจากเมืองไทย คุณภาพพรีเมี่ยม นำเสนอเสน่ห์ไทยหนึ่งในพลัง ซอฟท์ พาวเวอร์ ชั้นนำของประเทศ ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมีนายหวง เจิ้งหลิน ผู้จัดการทั่วไป ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai International Airport Co., Ltd., Shanghai Pudong International Airport) ให้เกียรติแสดงความยินดีและร่วมพิธีเปิด “บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิง เพาเวอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด” อย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2568
นายอัยยวัฒน์กล่าวว่า นำกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ การเข้าสู่ตลาดจีนครั้งนี้ถือเป็น “ก้าวแรกและก้าวสำคัญ” ในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตการเติบโตในเชิงกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดการขยายกลุ่มคุณภาพ รวมทั้งเป็นการ “วางรากฐาน” เสริมสร้างธุรกิจเพิ่มความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยบริษัทมีความพร้อมจะขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ควบคู่กับการสร้างโอกาสใหม่ในเวทีค้าปลีกสากล อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้พลังธุรกิจของคนไทยสร้างชื่อเสียงในตลาดโลก
“ความสำเร็จ” ครั้งในการเปิดธุรกิจใหม่ได้ตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง สามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ด้านความมุ่งมั่นค้นหาและมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มอบให้ผู้คนทั่วโลก เคียงข้างการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างแบรนด์ไทยให้ตลาดต่างประเทสทั่วโลกเกิดความเชื่อมั่นต่อเนื่อง ช่วยต่อยอดสินค้าและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ไทย และมีพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen