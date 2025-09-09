ซี.พี. แลนด์ จับมือ หัวเว่ย และ เอโซลาร์ ผลักดันประเทศไทยสู่ Green Livingและเศรษฐกิจสีเขียว

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) (CP LAND) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (HUAWEI) และบริษัท เอ โซลาร์ จำกัด (A SOLAR) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ภายใต้แนวคิด “Resilient Future Together” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการอยู่อาศัยรูปแบบ Green Living ผ่านการผนึกกำลังด้านอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด
ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนการผนึกกำลังของอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี และพลังงานสะอาด เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CP LAND กล่าวว่า “การลงนาม MOU ครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ CP LAND ที่ยึดมั่นในคุณภาพเพื่อทุกชีวิต ความร่วมมือกับ HUAWEI และ A SOLAR คือการผสานพลังเพื่อเปิดทางสู่การเข้าถึงพลังงานที่คุ้มค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2030 และ Net Zero ภายในปี 2050”
นายเอกภัทร ปัญญาแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ โซลาร์ กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้คือก้าวสำคัญภายใต้แนวคิด Resilient Future Together ที่จะเชื่อมพลังของผู้นำด้านเทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ และพลังงานสะอาดเข้าด้วยกัน เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ ดึงดูดการลงทุน และทำให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นจริงในระดับชุมชน”
นายโลแกน ยู ประธานฝ่ายดิจิตอลพาวเวอร์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “หัวเว่ยเชื่อว่าพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลคือกุญแจสำคัญในการสร้างระบบพลังงานที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงทั้งในครัวเรือนและโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้บริโภคจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาค”
เบื้องต้นทั้งสามองค์กรจะร่วมกันนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและโซลูชันดิจิทัลมาใช้ในโครงการของ CP LAND มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกบ้านและพนักงาน พร้อมขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน