เอไอเอ มอบ 3.1 ล้าน สนับสนุนโครงการภาษาไทย พร้อมมอบถ้วยพระราชทานทีมสร้างสรรค์สังคม

นายสจ๊วต เอ สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทเอไอเอ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 3,128,502.84 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
เงินบริจาคดังกล่าวเป็นผลจากกิจกรรม “AIA One Billion Trail 2024” จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรมวิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ
ภายในงาน ยังมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่ทีม AIA Champions ซึ่งระดมทุนได้สูงสุดกว่า 1.6 ล้านบาท
ทีมอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลได้แก่ ทีม Fantastic 4, ทีมพ่อ(ปู่)เพื่อนลูก, ทีม KMKT ปี 2 และทีม Dream Team 24 ตามลำดับ
สำหรับในปีนี้ เอไอเอ ได้ประกาศจัดกิจกรรมวิ่งปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ “AIA ONE BILLION DAY 2025” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ โบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางวิ่งในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบพิเศษเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน พร้อมมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความบันเทิง ภายใต้แนวคิด “Run-Fun-Share”
โครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้คำมั่น ‘Healthier, Longer, Better Lives’
