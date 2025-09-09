รพ.พญาไท พหลโยธิน เปิดตัว Value Personalized Care ราคาเข้าถึงได้ บริการเข้าใจคุณ

กรุงเทพฯ – ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายคนระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็น ความสำคัญอันดับต้น ๆ ของทุกคนคือสุขภาพ ผู้คนยังคงมองหาการรักษาที่มีคุณภาพและคุ้มค่า แม้อาจมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน จึงตอบโจทย์ความต้องการยุคใหม่ด้วยการเปิดตัวแนวคิดการดูแลสุขภาพ“Value Personalized Care” ที่ผสาน มาตรฐานทางการแพทย์ระดับพรีเมียมของพญาไท เข้ากับ ราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่า
‘Value Personalized Care’ ถูกออกแบบมาโดยยึดจุดแข็งด้านคุณภาพการรักษา ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการบริการที่ใส่ใจในรายละเอียดเฉพาะบุคคล เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) ที่ทั้งทันสมัยครบวงจร และที่สำคัญคือ อยู่ในราคาที่เข้าถึงได้จริง
แนวคิดนี้สะท้อน 2 แก่นสำคัญของการดูแลสุขภาพยุคใหม่
- Personalized Care: ดูแลเฉพาะบุคคล เข้าใจในความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละราย
- Value: ราคาเข้าถึงได้ + คุณภาพการรักษาด้วยมาตรฐานพญาไท
โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ได้พัฒนาโปรแกรมสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ทั้ง “ความคุ้มค่าและมาตรฐานการรักษา” ล่าสุดได้นำเสนอแพ็กเกจผ่าตัดราคาเบาใจ อาทิ ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กช่องท้อง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดต้อกระจก ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG) เป็นต้น
การเปิดตัว “Value Personalized Care” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางใหม่ที่โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธินกำลังเดินหน้า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นเลิศทางการแพทย์ แต่ยังเน้นย้ำถึง ความคุ้มค่า ความมั่นใจ และความอุ่นใจ ที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับ ภายใต้มาตรฐานพญาไท ที่คนไทยไว้วางใจ
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1772 หรือ Facebook: Phyathai Phaholyothin Hospital ติด BTS สะพานควาย – “Value Personalized Care ราคาเข้าถึงได้ บริการเข้าใจคุณ”