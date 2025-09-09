ไทย-ลาวหนุนภาคเอกชนยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2568 นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยท่านจันสะแหวง บุนยง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสินค้าลาวก้าวสู่มาตรฐานสากล” ระหว่าง กรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง และกรมการค้าภายใน กับบริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยมีนายธาตรี จิรบรรจงจิต Managing Director บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ให้การต้อนรับ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่นของลาวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล ขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งช่องทางจำหน่ายของเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ “สร้างอาชีพ” ของซีพี ออลล์ และค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ซีพี ออลล์ เข้าไปเปิดดำเนินการและบริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ในสปป.ลาว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ปัจจุบันมี 19 สาขาในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต จำปาสัก และคำม่วน โดยกว่าร้อยละ 70 เป็นร้านที่มีคนลาวเป็นเจ้าของ ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับโลกจากบริษัทฯ ซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 สร้าง ได้แก่ สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และ DNA ความดี 24 ชั่วโมง เพื่อให้ร้านเซเว่นฯ เป็นที่พึ่งชุมชน เติบโตคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน