กรมการพัฒนาชุมชน แถลงข่าวจัดงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568

กรุงเทพฯ – นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 (14th Community Development Day 2025) ภายใต้แนวคิด “CDD Next: ขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรมฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2568
งานวันพัฒนาชุมชนถือเป็นเวทีสำคัญในการสะท้อนความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาชน และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้การพัฒนาชุมชนก้าวสู่ “CDD Next” ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันพัฒนาชุมชน” (CD Day 2025) ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ภายในงานทุกท่านจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ OTOP กว่า 300 ร้านค้า พร้อมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน