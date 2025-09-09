Yadea ปูทางตลาด EV ไทย ด้วยเครือข่ายดีลเลอร์และโรงงานอัจฉริยะ

ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไทย กว่า 100 ราย ได้เข้าเยี่ยมชม Yadea Anhui Super Factory โรงงานอัจฉริยะอานฮุย ที่ใหญ่ที่สุดของแบรนด์ Yadea ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครองยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 8 ปีซ้อน โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,139,200 ตร.ม. มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 ล้านคันต่อปี และเป็นฐานการผลิตแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เทคโนโลยีล้ำสมัย ยกระดับคุณภาพ EV Yadea (ยาเดีย) ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ
- กระบวนการผลิตเอง ครบวงจร ตั้งแต่มอเตอร์ แบตเตอรี่ ตัวควบคุม และเฟรม
- ติดตั้งหุ่นยนต์เชื่อมตัวถังจาก Panasonic มูลค่า 225 ล้านบาท
- ระบบขึ้นรูปพลาสติกอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงในการทำงาน
[คำบรรยาย: รูปหุ่นยนต์ Panasonic สำหรับเชื่อมโครงรถ]
รถมอไซต์ไฟฟ้าของ Yadea ทุกคันผ่านการทดสอบคุณภาพกว่า 10 ขั้นตอน ก่อนส่งถึงมือลูกค้า พร้อมนวัตกรรมแบตเตอรี่ เช่น TTFAR กราฟีน, แบตเตอรี่โซเดียมไอออน และระบบ Fast Charge ที่ตอบโจทย์ความทนทานและระยะทางที่ไกลกว่า
Yadea รุกตลาดไทย เปิดโรงงานและคลังสินค้า แบรนด์ Yadea ประกาศขยายตลาดในไทยอย่างจริงจัง โดยการตั้ง โรงงานและคลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรปราการ ไปเมื่อกันยายน 2024 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Yadea วางแผนจ้างงานพนักงานไทยกว่า 80% ของกำลังทั้งหมด และใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า 70% ตั้งเป้าผลิต 600,000 คันใน 3 ปี เพื่อสอดคล้องนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยปี 2030 และแผนสนับสนุน EV 3.5
Yadea Thailand เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำตลาดมอไซค์ไฟฟ้าไทย พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรและผู้บริโภคในยุคการขับขี่พลังงานสะอาด ติดตามข่าวสารจากแบรนด์ Yadea เพิ่มเติมได้ที่ https://yadea.co.th