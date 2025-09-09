กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ วว. ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทยสู่เวทีโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม: DIPROM) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สรุปผลสำเร็จและจัดพิธีปิด “กิจกรรมนำมาตรฐานพัฒนาเกษตรแปรรูป” ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2568 พิธีจัดขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2568 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แบงคอก โดยมี นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน
กิจกรรมมุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้สามารถขอรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, GHP, HACCP ฯลฯ ผ่านการอบรม วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยในปี 2568 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินนโยบาย “ดีพร้อม คอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ปฏิรูปองค์กรด้วยกลยุทธ์ 4 ให้ 1 ปฏิรูป ได้แก่ 1. ให้ทักษะใหม่ 2. ให้เครื่องมือทันสมัย 3. ให้โอกาสโตไกล 4. ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน ผ่านแนวคิด BCG และอุตสาหกรรมสีเขียว
ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ในฐานะหัวหน้ากิจกรรม เผยว่า โครงการได้จัดกิจกรรมทั้งอบรม การให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ควบคู่กับโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ระดับสากล คาดว่ากิจกรรมจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท พร้อมปูทางให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน