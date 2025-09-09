CPF ส่งผลิตภัณฑ์กลุ่มไข่ไก่สด ไข่แปรรูป อาหารพร้อมทาน รับฉลากคาร์บอน -ลดโลกร้อน

เพื่อสนับสนุุนการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Net–Zero) ภายในปี 2050 “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ” มุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดีต่อกาย ดีต่อใจ และดีต่อโลก ด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ตันน้ำถึงปลายน้ำ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นำมาสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีจำนวนผลิตภัณฑ์สะสมที่ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากถึง 951 รายการ ฉลากลดโลกร้อน 120 รายการ ฉลากคาร์บอนนิวทรัล 2 รายการ และฉลาก Net-Zero Product 2 รายการ ได้รับการรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยล่าสุด มีผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ 64 รายการ ที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจไก่ไข่ ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากลดโลกร้อน ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ ไข่ไก่เบญจา โอเมก้า 3 (Omega egg) ไข่ไก่วิตามีนอี (Vitamin E eggs) ไข่ไก่ดีเอชเอ (DHA eggs) รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สาว (Pullet eggs) ที่มาจากการคัดเลือกอาหารไก่ไข่คาร์บอนต่ำได้รับรองฉลากคาร์บอน เพิ่มประสิทธิภาพการคัดไข่ด้วยระบบลำเลียงอัตโนมัติเพื่อลดการสูญเสีย บริหารจัดการของเสียตามแนวทาง Zero Waste to landfill อาทิ เปลือกไข่ที่เหลือจากกระบวนการผลิตนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดินในการทำการเกษตร เป็นต้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากลดโลกร้อน เป็นครั้งแรก ได้แก่ เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ เบอร์เกอร์ดับเบิ้ลชีสไก่ ไข่ต้ม ไข่ลวก ไข่ยางมะตูม ไข่ออนเซ็น ไข่ต้มปอกเปลือก และไข่ต้มสมุนไพร เป็นต้น จาก ธุรกิจแปรรูปไข่ ขนมปัง และอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว (ครอบคลุมโรงงานแปรรูปไข่หนองจอก โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา และโรงงานแปรรูปบางน้ำเปรี้ยว) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไส้กรอก โบโลน่า อกไก่รมควัน น้ำจิ้มซีฟู้ด และ น้ำจิ้มไก่ เป็นต้น จาก ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป (ครอบคลุมโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนอกจอก สระบุรี โคราช และวังน้อย ) ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซีพีเอฟ คำนึงถึงการลดคาร์บอนตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีการคัดเลือกวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม