SPU จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ปั้นวิศวกรมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมญี่ปุ่นและเวทีโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Nisso Corporation ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัทจัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “Joint Human Resources Development Project” พัฒนาวิศวกรไทยที่มีทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขั้นสูงและทักษะภาษาญี่ปุ่น ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
พิธีลงนาม MOU จัดขึ้น ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามกับ นายเคนจิ ฟุจิโนะ ประธานบริษัท Nisso Corporation ประเทศญี่ปุ่น และ นายพีรภัทร ศรีสุขา กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด
ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะใช้ความเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมขั้นสูง พร้อมทั้งอาศัยจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น ขณะที่ บริษัทจัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด จะดูแลด้านการบริหารจัดการและธุรการโครงการ และ บริษัท Nisso Corporation จะสนับสนุนในการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานกับบริษัท พร้อมทำการฝึกอบรมและจัดหา Project ให้ทำงานกับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศญี่ปุ่น
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่มุ่งบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการสร้างวิศวกรไทยที่มีความสามารถทางวิชาชีพควบคู่กับทักษะภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย–ญี่ปุ่น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก เราเชื่อมั่นว่าการเดินหน้าร่วมกันของทุกภาคส่วนจะสร้างคุณประโยชน์แท้จริงต่อนักศึกษา อุตสาหกรรม และสังคม