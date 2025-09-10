PEA คว้ารองชนะเลิศ Power Energy Awards จากโครงการ Smart Meter

วันที่ 9 กันยายน 2568 นายพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน Enlit Asia 2025 ณ Grand Hall ไบเทค บางนา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Power Energy Awards ประเภท Smart Grid จากโครงการติดตั้ง Smart Meter สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (Advanced Metering Infrastructure for C&I Customers) มีนายปานทอง ถินสถิตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล
โครงการติดตั้ง Smart Meter สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่เป็นโครงการที่ PEA เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ตามแผนงาน Smart Grid ของ PEA รวมทั้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูล : สายงานปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
ข่าว/ภาพ : สายงานบริหารองค์กร / ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร