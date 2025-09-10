ซีพีต่อยอดความช่วยเหลือชายแดนไทย รวมกว่า 50 ล้านบาท

“ซีพี” มอบเครื่องช่วยหายใจ-รถพยาบาลอัจฉริยะ มูลค่า 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพการแพทย์ชายแดน ต่อยอดความช่วยเหลือรวมกว่า 50 ล้านบาท”
กรุงเทพฯ – 10 กันยายน 2568 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ตอกย้ำบทบาทองค์กรเอกชนที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยทุกครั้งที่เผชิญวิกฤต ล่าสุดได้ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ชายแดน โดยมอบ เครื่องช่วยหายใจพกพาสมรรถนะสูงและขนาดเล็กที่สุดในโลก จำนวน 10 เครื่อง และรถพยาบาลอัจฉริยะ 2 คัน รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท แก่กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและช่วยเหลือทหารกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “การสนับสนุนด้านการแพทย์ในครั้งนี้ มุ่งเสริมพลังให้แก่บุคลากรด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล และทหาร รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านสาธารณสุข เราเชื่อว่าการช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการบริจาค แต่คือการลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกธุรกิจในเครือ เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนอย่างแท้จริง”
เครื่องช่วยหายใจพกพา Ventway นับเป็นนวัตกรรม Ultra Portable Ventilator ที่ก้าวล้ำที่สุดในปัจจุบัน ด้วยขนาดกะทัดรัดเพียง 1.1 กิโลกรัม แต่สมรรถนะสูงและทนทาน สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่การกู้ชีพฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปจนถึงการดูแลภาคสนาม จุดเด่นคือมีระบบผลิตอากาศในตัวโดยไม่ต้องพึ่งถังออกซิเจน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมถึงถูกนำไปใช้งานจริงแล้วในกองทัพสหรัฐฯ กว่า 300 เครื่อง
ขณะที่ รถพยาบาลอัจฉริยะ มาพร้อมเทคโนโลยีระดับโลก รองรับระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ที่สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ทั้งชีพจร ความดัน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และระดับออกซิเจนในเลือด ไปยังโรงพยาบาลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมแพทย์เตรียมความพร้อมในการรักษาได้ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยถึงมือ ภายในยังเสริมด้วยนวัตกรรมการเคลือบนาโนไทเทเนียมบนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการสะสมเชื้อโรค และระบบแยกอากาศระหว่างห้องโดยสารและห้องคนขับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ รถพยาบาลทั้งสองคันจะถูกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนเครื่องช่วยหายใจจะกระจายไปยังกองพันเสนารักษ์ หน่วยแพทย์ชายแดน และโรงพยาบาลในพื้นที่
พลโทเกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ ในฐานะผู้แทนรับมอบ กล่าวว่า “ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือสำหรับเครื่องช่วยหายใจและรถพยาบาลอัจฉริยะที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมาก ทำให้สามารถลำเลียงและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว พร้อมส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลได้ทันที ถือเป็นการยืดโอกาสชีวิตและสร้างความมั่นใจให้แก่ทหารและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง”
ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือได้สานต่อภารกิจเพื่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งการมอบอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร ตลอดจนทุนการศึกษาและโอกาสเข้าทำงานแก่บุตรทหารหาญ จนถึงปัจจุบันได้มอบความช่วยเหลือในพื้นที่ชายแดนรวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท สะท้อนเจตนารมณ์ตามค่านิยม “สามประโยชน์” ที่วางประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไว้เหนือสิ่งอื่นใด พร้อมย้ำว่าไม่ว่าสถานการณ์ใด ซีพีจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยเสมอ