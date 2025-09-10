วปอ.67 จัดนิทรรศการ ‘The Ten : One End Ten Ways’ โชว์ 10 ภารกิจพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

บางครั้งเส้นทางสู่ความยั่งยืนอาจไม่ได้มีเพียงวิธีเดียว หากแต่เป็นการเดินไปพร้อมกันในหลายทิศทาง และเมื่อเส้นทางเหล่านั้นมาบรรจบ ก็กลายเป็นพลังเดียวที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า นิทรรศการ ‘The Ten : One End Ten Ways’ ที่จัดขึ้น ณ ลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา คือบทพิสูจน์ของแนวคิดนี้ ผ่านผลงานภารกิจพิเศษของ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67 ที่เลือกทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
นักศึกษา วปอ.67 ทั้ง 10 หมู่ นำเสนอผลงานที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ แต่ล้วนเชื่อมโยงกับการยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น หมู่ไก่ฟ้า – โครงการไก่ฟ้ารวมใจคืนผืนป่า ที่นำธรรมชาติกลับมาสู่ชุมชนพร้อมสร้างอาชีพ, หมู่นกหัวขวาน – โครงการพลิกขยะอาหาร สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ที่โรงเรียนวัดปลุกศรัทธาเปลี่ยนเศษเหลือให้กลายเป็นโอกาส และ หมู่ช้าง – โครงการ Social Vaccine for HERO ที่สร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เด็กไทยก้าวสู่อนาคตด้วยความเข้มแข็ง
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวไว้ในพิธีเปิดว่า งานนิทรรศการครั้งนี้ เป็นผลงานภารกิจพิเศษของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67 ที่ได้รวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ และความมุ่งมั่น ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
พร้อมตอกย้ำด้วยว่า “ภารกิจทั้ง 10 หมู่ ของนักศึกษา วปอ.67 ไม่เพียงสะท้อนถึงความตั้งใจของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพแทนของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสาระและความบันเทิงที่สะท้อนพลังของชุมชนและเยาวชน อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพลงฉ่อย การแสดงลูกทุ่งเพชรสุพรรณิการ์ เวิร์กชอปงานประดิษฐ์ถุงผ้า Eco-Printed และกิจกรรมสร้างความเข้าใจต่อคนพิการ รวมถึงผู้เข้าชมงานยังได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่พัฒนาจากโครงการ ทั้งผลผลิตเกษตรสีเขียว น้ำผึ้งชันโรง ผำสด หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากหลายจังหวัด
อย่างไรก็ตาม นิทรรศการ ‘The Ten : One End Ten Ways’ ไม่ได้จบลงแค่สองวันของการจัดงาน แต่ได้จุดประกายให้ผู้เข้าชมตระหนักว่า ไม่ว่าสิบเส้นทางจะเดินไปในทิศทางใด จุดหมายปลายทางก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ ‘ประเทศไทยที่มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน’