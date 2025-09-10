พงศ์กวิน มอบ รองปลัดฯ แรงงาน ร่วมเปิดตัวโครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ”

พงศ์กวิน มอบ รองปลัดฯ แรงงาน เป็นประธานร่วมเปิดตัวโครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” (Gifted Listeners)
วันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 13.30 น. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” (Gifted Listeners) โดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานร่วมกล่าวเปิด ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมเชื่อเสมอว่าการจ้างงานผู้พิการ ไม่ใช่แค่ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย แต่คือการคืนศักดิ์ศรีและโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ได้มีที่ยืนในสังคมอย่างเท่าเทียม นี่คือหัวใจของนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการผลักดันการมีงานทำอย่างทั่วถึง เข้าถึง และเป็นธรรม
นายสมาสภ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการจ้างงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33และ 35 การฝึกทักษะอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพ และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างงานที่ใช่ กับคนที่เหมาะสม
“โครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญ ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพในบทบาทอาชีพใหม่ ในฐานะ “นักรับฟัง” ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้พิการ ในฐานะผู้ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมสังคมอีกด้วย” นายสมาสภ์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับโครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ”
(Gifted Listeners) เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ในสถานประกอบการผ่านการสร้าง
นักรับฟังผู้พิการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” (Gifted Listeners) และสนับสนุนการสร้างงานให้กับผู้พิการ ร่วมทั้งส่งเสริมการดูแลผู้พิการและพัฒนาความสามารถอย่างยั่งยืน โดยเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์