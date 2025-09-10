EBC Financial ร่วมปันสุขน้อง มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิเด็กอ่อนฯ คลองเตย

EBC Financial Group (EBC) เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปพร้อมกับสังคม” ด้วยการจัดกิจกรรม “EBC ปันสุขน้องๆ” มอบอาหารกลางวันและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนคลองเตย ณ บ้านสมวัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมืองอย่างยั่งยืน
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ EBC ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันความสุขและสนับสนุนสวัสดิภาพของเด็กอ่อนอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี ในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนแออัดขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ทีมงานของ EBC Financial Group ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดหาสิ่งของสำคัญที่จำเป็นต่อการดูแลเด็กเล็ก อาทิ ไข่ไก่, ชุดตรวจ ATK, ผลไม้, เครื่องปรุงรส, ทิชชู่, แอลกอฮอล์ และเงินสดเพื่อสมทบทุนค่าอาหารเย็นสำหรับเด็กกว่า 55 คน
อาริสา วงศ์เจริญยง หัวหน้าผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนของมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณ EBC Financial Group ที่เข้ามามอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของมูลนิธิฯ ที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ซึ่งของบริจาคที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
กิจกรรม “ปันความสุขน้องๆ” ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ชุมชนคลองเตย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญในหลายโครงการ CSR ของ EBC Financial Group ซึ่งในฐานะกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับนานาชาติ EBC มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ภายใต้แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินงานอยู่
EBC Financial Group เชื่อมั่นว่าการให้คือพลังสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง การที่องค์กรไม่หยุดเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่ลงมือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ภาคธุรกิจอื่น ๆ ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน