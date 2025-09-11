ซุปเปอร์ริช 1965 (สีส้ม) ฉลอง 60 ปี เปิดตัวมาสคอต “น้องซุปเปอร์” พร้อมรุกบริการด้านดิจิทัล

คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณณัชชา ปุณณพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด หรือ ซุปเปอร์ริช 1965 (สีส้ม) จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด “60 Years of Trust, Moving Forward Together” ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย พร้อมเปิดตัว “น้องซุปเปอร์” เพื่อนร่วมทาง (Travel Partner) ที่สะท้อนบุคลิกสนุกสนาน เป็นมิตร และเข้าถึงง่าย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัล เชื่อมต่อบริการทั้งสาขาและออนไลน์ ยกระดับประสบการณ์แลกเงินให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่าน 3 บริการหลัก ได้แก่ Branch Excellence ยกระดับความเป็นเลิศของสาขา, SuperRich Application และเตรียมออกบริการใหม่ e-Wallet รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกตอบรับเทรนด์สังคมไร้เงินสด
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ใช้บริการซุปเปอร์ริช 1965 (สีส้ม) ที่ให้ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความเชื่อถือมาอย่างยาวนาน ได้แก่ คุณนภสสร ยุกตะนันท์ รองผู้บริหาร บริษัท โซล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป, คุณน้ำฝน ศิริกุล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นธุรกิจสายการบินเอมิเรตส์ และคุณโบ๊ท จากเพจท่องเที่ยว “เมมเต็มทุกทริป” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อซุปเปอร์ริชที่เป็นมากกว่า “ร้านแลกเงิน” แต่เป็น “เพื่อนร่วมทาง” มอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย ทันสมัย และไร้พรมแดน
และในโอกาสครบรอบ 60 ปี ซุปเปอร์ริช 1965 (สีส้ม) ยังได้จัดแคมเปญพิเศษ “SuperRich Super Luck” มอบแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรี 3 เส้นทาง ได้แก่ ไต้หวัน, เซี่ยงไฮ้–หางโจว และเวียดนาม รวม 60 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีตัวแทนผู้โชคดีเข้ารับรางวัลท่ามกลางบรรยากาศแสดงความยินดีจากผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ภายในงานฉลองครบรอบ 60 ปี เต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เริ่มงาน ผู้ร่วมงานเพลิดเพลินกับกิจกรรมความบันเทิงแบบจัดเต็มตลอดทั้งวัน ทั้งการเล่นเกมสนุก ๆ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
พร้อมพบกับไฮไลต์พิเศษกับกิจกรรม Meet & Greet สุดใกล้ชิดกับ ต่อ – ธนภพ ลีรัตนขจร นักแสดงขวัญใจมหาชน ที่มาร่วมสร้างความสุขและพูดคุยกับแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสุขและความประทับใจไม่รู้ลืม ณ SPHERE GALLERY ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์