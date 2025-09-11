“มาชิตะ” ชูธีมไทยดีเด็ดเปิดตัวสาหร่ายอบ 2 เมนูไทยยอดฮิต รสลาบและส้มตำไข่เค็ม

‘มาชิตะ’ สาหร่ายอบคุณภาพจากประเทศเกาหลีแท้ 100% เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดสาหร่ายอบในประเทศไทยที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า 10 ปี ล่าสุดเปิดตัว 2 รสชาติใหม่ “ส้มตำไข่เค็ม” และ “ลาบ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไทยดีเด็ด” ที่นำเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทย มาผสานเข้ากับสาหร่ายเกาหลีแท้คุณภาพสูง เพื่อมอบประสบการณ์การบริโภคที่แปลกใหม่ ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภครุ่นใหม่และชาวต่างชาติที่ชื่นชอบอาหารไทย
คุณพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮออล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “ตลาดสาหร่ายในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาหร่ายอบที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ มาชิตะ แบรนด์ผู้นำตลาดสาหร่ายอบ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมรสชาติใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการนำเสนอรสชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สู่ผู้บริโภคทั่วโลก”
การเปิดตัว 2 รสชาติใหม่นี้ เป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ชื่นชอบรสชาติความเป็นไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ อาทิ กลุ่ม Gen Z รวมถึงชาวต่างชาติที่นิยมอาหารไทย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สไตล์เกาหลี ด้วยวัตถุดิบสาหร่ายเกาหลีแท้ 100% และปราศจากผงชูรส (No MSG)
สำหรับสาหร่ายอบ “ส้มตำไข่เค็ม” และ “ลาบ” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven
ขนาด 12 กรัม ราคา 39 บาท โดยมาชิตะยังคงมุ่งมั่นพัฒนารสชาติใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์สาหร่ายอันดับ 1 ที่สร้างการเติบโตให้กับตลาดสาหร่ายอบในประเทศไทยมาโดยตลอด