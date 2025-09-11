ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. จับมือ ซีพี ออลล์ เปิด “ตู้ ReBorn” รับขวดพลาสติก เปลี่ยนเป็นเสื้อนักเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิด “โครงการวิจัยและพัฒนาตู้รับขวดพลาสติก” พร้อมติดตั้ง “ตู้ ReBorn” รักษ์โลก เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย “7 Go Green” เน้นลดพลาสติก ลดพลังงาน และร่วมขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน ไฮไลต์ของ “ตู้ ReBorn” คือ ทุกครั้งที่ประชาชนนำขวดสะอาดมาใส่ตู้ จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อนำไปแลกของรางวัลที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ร่วมโครงการ ช่วยกระตุ้นการแยกขยะ และสร้างคุณค่ากลับคืนจากพลาสติกใช้แล้ว ขวดทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ผลิตเป็นเสื้อนักเรียน 1,100 ตัว มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 7 แห่ง ตอกย้ำแนวคิด “ขยะมีค่า” และช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วย

โครงการนี้จะติดตั้งตู้ใน 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ มจพ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ธารา สแควร์ และอาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เพื่อขยายผลสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่และชุมชนเมืองศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ อธิการบดี มจพ. กล่าวย้ำว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ แต่ยังตอบโจทย์การแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่สังคมกำลังเผชิญอย่างหนัก และเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าจริงต่อชุมชน เขาเชื่อว่า “ตู้ ReBorn” จะช่วยทำให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน และจุดประกายให้ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมมือกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นี่จึงไม่ใช่แค่โครงการวิจัย แต่คือ “ความร่วมมือเพื่อโลก” ที่แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเติบโตได้พร้อมกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

