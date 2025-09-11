ประกาศจากกระทรวงแรงงาน

จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาแรงงานทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศในช่วงที่ผ่านมานั้น
กระทรวงแรงงาน ขอแจ้งให้ แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และแรงงานชาติอื่น ๆ ทราบว่า
ขณะนี้ กระทรวงแรงงานยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและดำเนินงาน
ยัง ไม่ได้เปิดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แต่อย่างใด
⚠️ ดังนั้นขอให้แรงงานทุกคนโปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวง
- ไม่โอนเงินก่อน
- ไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า
- ไม่ต้องรีบไปจองคิวขึ้นทะเบียน
✅ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ “เตรียมเอกสารให้พร้อม” และรอติดตามข่าวสารจากกระทรวงแรงงานเท่านั้น
หากมีข้อมูลคืบหน้า กระทรวงแรงงานจะแจ้งผ่าน เพจกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 (กด 2) มีเจ้าหน้าที่ให้บริการหลายภาษา