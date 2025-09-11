ไพรม์มัส กรุ๊ป จัดกอล์ฟการกุศล คัด 12 นักกอล์ฟร่วมทริปหรูที่คุนหมิง

ไพรม์มัส กรุ๊ป จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ‘Primus Charity Golf Tournament 2025’ ณ สนามกอล์ฟ สยาม คันทรี คลับ โอลด์ คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีนักกอล์ฟลูกค้ากลุ่มพรีเมียมจากในเครือ ไพรม์มัส กรุ๊ป เข้าร่วมกว่า 144 คน เพื่อลุ้นสิทธิ์เป็น 1 ใน 12 นักกอล์ฟ บินลัดฟ้าเปิดประสบการณ์เล่นกอล์ฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัทในเครือ ไพรม์มัส กรุ๊ป เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างอบอุ่น โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุข ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของ ไพรม์มัส กรุ๊ป ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ ไพรม์มัส กรุ๊ป เสริมว่า การจัดกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสะท้อนความตั้งใจของ ไพรม์มัส กรุ๊ป ที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับทั้งด้านสินค้า บริการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
ขณะเดียวกัน การแข่งขันครั้งนี้ ยังสร้างความตื่นเต้น ด้วยรางวัล Hole in One รวม 3 หลุม โดยมีรางวัลใหญ่เป็น รถยนต์ไฟฟ้า 100% Zeekr 7X Performance AWD มูลค่า 1,799,000 บาท พร้อมแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรู ที่คุนหมิง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยผู้ชนะเลิศ Overall Low Gross ได้แก่ คุณณัฐ เวสชัชวาล ขณะที่ไฟลท์ A, B และ C มีผู้คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ รวม 9 คน พร้อมจับ 2 รางวัลพิเศษรับแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูให้กับผู้โชคดีอีกด้วย
นับได้ว่าการแข่งขัน Primus Charity Golf Tournament 2025 ไม่เพียงเป็นสนามแห่งมิตรภาพ-ความท้าทาย หากเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ ‘ไพรม์มัส กรุ๊ป’ ที่จะมอบความสุข ความประทับใจ และคุณค่ากลับคืนสู่สังคม