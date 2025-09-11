สวนสุนันทา เปิดอบรมหลักสูตร Speech Plus การพูดและการนำเสนอ” รุ่นที่ 2(จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง) เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย เปิดอบรมหลักสูตร Speech Plus “การพัฒนาการพูดและการนำเสนอ” รุ่นที่ 2 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทายาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหาานคร โดย ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพูดและการนำเสนอ กว่า 30 ปี เป็นวิทยากร
โดย กิจกรรมมีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติอย่างได้ผล ได้แก่
ศิลปะการพูดการนำเสนอในที่สาธารณะ
การนำเสนอ ขึ้นต้น เนื้อเรื่อง สรุปใจ ให้น่าสนใจ
เทคนิคการใช้สื่อและอุปกรณ์การนำเสนอ on-site และ on-line
การนำเสนอในโอกาสต่างๆ แบบไม่เตรียมตัว
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารและพนักงานทุกสาขาอาชีพและผู้ที่ต้องการนำเสนองานให้ได้ผล
สำหรับ ผู้ที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้านำเสนอ เกิดอาการประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดขึ้นต้นอย่างไร ให้น่าสนใจ ไม่รู้จะนำเสนอแบบไหน ให้น่าติดตาม และไม่รู้จะสรุปจบ อย่างไร ให้น่าประทับใจ
ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไป ถ้าเข้าอบรม “Speech Plus”
บริหารหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าโครงการ
รับจำนวนจำกัด 25 คน เท่านั้น สมัคร ออนไลน์ ได้ที่ลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddl2zc8w0Bt-qRcJf72sB99ho6DuTIuQTJLKWienV62Qz6eQ/viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา โทร 0818394204