โปรโมชั่นศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ กันยายน 2568 ที่ศูนย์บริการเบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

SEPTEMBER SPECIAL CARE
พิเศษตลอดเดือนกันยายน 2568 ที่ ศูนย์บริการ เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
รับฟรี MB Oil สูงสุด 5 ลิตร (เปิดเผย PDPA)*เมื่อเข้ารับบริการ Service A/B และนัดหมายล่วงหน้า
นัดหมาย Service A/B รับฟรี MB Oil 1 ลิตร*สำหรับลูกค้าใหม่ รับเพิ่ม MB Oil 1 ลิตร*
” DRIVE SAFE, SAVE MORE ” อะไหล่ลดสูงสุด 20%*(อะไหล่ช่วงล่าง, ระบบเบรก, แบตเตอรี่, ใบปัดน้ำฝน)
COIN DROP CHALLENGE
สะสมยอดบิลตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ร่วมสนุก ลุ้นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!
20,000 – 40,000 บาท รับ 1 COIN
40,001 – 60,000 บาท รับ 2 COINS
มากกว่า 60,000 บาท รับ 3 COINS
รับเพิ่มฟรี MB Oil 3 ลิตร*เพียงตอบแบบสอบถามผ่าน SMS พร้อมยินยอมให้ข้อมูล
สำหรับเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป
SPECIAL MENU: “National Colors, Sweet Creations”
พบกับเมนูของหวานสีสันประจำชาติสุดสร้างสรรค์
*เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันที่ 5 -30 ก.ย. 68
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ารับบริการ
Tel : 02 930 1888 / Hotline : 064 157 7939
Line@ : @benzbkkvipawadee
Facebook : Benz BKK Vipawadee
Instagram : Benz BKK Official
YoTube : Benz BKK Official
TikTok : Benz BKK Official
ดูเส้นทาง:https://bit.ly/GoogleMapBKKvipawadee
เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ศูนย์บริการฯ มาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการศูนย์บริการ เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ให้บริการแบบครบวงจร ครบจบเรื่องเบนซ์
#ศูนย์บริการเมอร์เซเดสเบนซ์แห่งเดียวบนถนนวิภาวดี
เราพร้อมดูแล
ไม่ว่าคุณจะออกรถเมอร์เซเดส-เบนซ์กับโชว์รูมไหน เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุด
กว่า 27 ช่องซ่อมมาตรฐาน
ให้บริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานโดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์กว่า 30 ปี
เราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด
#MercedesBenzThailand #MercedesBenz #BenzBKK #Benzbkkvipawadee
#ServiceA #ServiceB #MBOil #น้ำมันเครื่องแท้ #MercedesOriginalTires #วันแห่งความรัก #MBCollection #ServiceA #ServiceB #MBOil #ศูนย์บริการ #PM25 #ฝุ่น #ล้างแอร์รถยนต์