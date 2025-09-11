กรมสุขภาพจิต จับมือ 3กรมเปิดตัว โครงการ “Gifted Listeners”

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุน เปิดตัว โครงการ “Gifted Listeners พลังพิเศษจากผู้พิการ ร่วมสร้างสังคมสุขภาพจิตดี”
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 68 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” (Gifted Listeners) เพื่อพัฒนาผู้พิการให้เป็น “นักปฐมพยาบาลทางใจ” (Mind First Aid) ผ่านการอบรมทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นในสถานประกอบการและสังคม
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “ปัจจุบันไทยเผชิญปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น โครงการนี้ถือเป็นนวัตกรรมสังคมที่ดึงศักยภาพผู้พิการมาเสริมระบบสุขภาพจิต เป็นครั้งแรกของประเทศที่ผู้พิการจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลจิตใจผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้านนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การจ้างงานผู้พิการไม่ใช่แค่การทำตามกฎหมาย แต่คือการคืนศักดิ์ศรีและโอกาสที่เท่าเทียม โครงการนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสร้างงานที่เหมาะสมและยั่งยืน”
ขณะที่นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการดังกล่าวช่วยต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนพิการทั้งด้านอาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรมการจ้างงาน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ”
โครงการ “นักรับฟัง พลังพิเศษ” เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแอปพลิเคชัน “สติ” โดยมี สสส. สนับสนุน ตั้งเป้าผลิตนักรับฟังผู้พิการ 500 คน ดูแลสุขภาพจิตคนทำงานกว่า 50,000 คน และให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์