โปรโมชั่นศูนย์ซ่อมสีและตัวถังเมอร์เซเดส-เบนซ์ กันยายน 2568 ที่ศูนย์บริการ เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี

รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 2,000 บาท* เมื่อนัดหมายล่วงหน้า เปิดเคลมศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ภายในวันที่ 22 – 30 กันยายน 2568
เปิดเคลมสบายไร้กังวล ไม่มีค่ายใช้เพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในระยะจากศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ในระยะทาง 30 กิโลเมตร*
Pick-Up & Delivery Service
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง Benz BKK Vipawadee
ออกรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ไหนมาเราก็พร้อมดูแล
- ฟรี! บริการรับ-ส่งรถ Knock Door ถึงหน้าบ้าน
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
- เปิดเคลมไว ไม่ต้องรอคิวนาน
- เปิดเคลมรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
- อะไหล่แท้ตามมาตรฐาน 100%
- มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษา
- ศูนย์เคลมสีและตัวถัง Level 4 (มาตรฐานสูงสุดของเมอร์เซเดส-เบนซ์)
บริษัทประกันภัยคู่สัญญา
บมจ. แอกซ่าประกันภัย
บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
บมจ. เทเวศประกันภัย
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
บมจ. มิตรแท้ ประกันภัย
บมจ. เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
บมจ. เออร์โก ประกันภัย
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. รู้ใจประกันภัย
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย / อินทรประกันภัย
บมจ. ธนชาตประกันภัย
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
บมจ. ไทยวิวัฒน์ประกันภัย
บมจ. วิริยะประกันภัย
บมจ. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
เมื่อนัดหมายล่วงหน้า เปิดเคลมศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี เปิดเคลมสบายไร้กังวล ไม่มีค่ายใช้เพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในระยะจากศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี ในระยะทาง 30 กิโลเมตร*
*ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 กันยายน 2568
*เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการโดยการนัดหมายล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 930 1888
สายด่วน โทร. 064 157 7924 คุณกชวรรณ
สายด่วน โทร. 064 157 7294 คุณพสิฎฐ์
สายด่วน โทร. 064 157 8482 คุณศิรินญา
Line Official: @benzbkkvipawadee
Facebook: Benz BKK Vipawadee
Instagram: Benz BKK Official
YouTube: Benz BKK Official
TikTok: Benz BKK Official
เส้นทาง Google map: https://bit.ly/GoogleMapBKKvipawadee
เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
ศูนย์บริการฯ มาตรฐานเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ
#ศูนย์บริการเมอร์เซเดสเบนซ์แห่งเดียวบนถนนวิภาวดี
#BENZBKK #เบนซ์บีเคเค #BenzBKKVipawadee #เบนซ์บีเคเควิภาวดี
#ประกันภัยรถเบนซ์ #ใบเคลมรถเบนซ์ #ศูนย์เคลมรถเบนซ์ #ซ่อมสีรถเบนซ์
#ศูนย์บริการเมอร์เซเดสเบนซ์