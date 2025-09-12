“ดีพร้อม” โชว์ผลสำเร็จกิจกรรม “DIPROM Creative – Next : Next Together”

“ขับเคลื่อนนวัตกรรม-ดีไซน์ พลิกโฉมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่ยุคใหม่ตามนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 600 ล้านบาท”
กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2568 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร-โล่รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM Creative – Next : Next Together เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ ชูนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” โดยใช้พลังสร้างสรรค์เป็นตัวนำเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดการขยายผลไปสู่ตลาดในระดับสากล รวมถึงเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลก
นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในภาคการผลิตที่รุนแรง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมจึงได้จัดกิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ (DIPROM Creative – Next) ซึ่งเป็นการ “ยกระดับความคิด” ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย ทั้งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ การจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ การลงมือทำจริง ไปจนถึงการพัฒนาต้นแบบร่วมกับนักออกแบบระดับโลก ซึ่งทุกท่านต่างมาด้วยพลัง ความกล้า และความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้ ที่ผ่านการพัฒนาและเข้ารับมอบวุฒิบัตร จำนวน 41 กิจการ และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น จำนวน 5 กิจการ ซึ่งคาดว่าจะนำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 600 ล้านบาท
ทั้งนี้ ดีพร้อม (DIPROM) จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตอย่างมั่นคง แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการสร้างสังคมนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง และความเชื่อมั่น ในพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศได้อย่างแท้จริง