พลังแฟนด้อมในยุคใหม่ จากโซเชียลสู่โลกจริง

การแสดงความรักของแฟนคลับ (แฟนด้อม) ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกออนไลน์อีกต่อไป เพราะวันนี้พลังของพวกเขาสามารถแปลงเป็นสิ่งที่ “มองเห็นได้” ผ่านการ เช่าป้ายโฆษณา และ เช่าบิลบอร์ด ใจกลางเมือง สร้างทั้งภาพจำและความภาคภูมิใจให้ศิลปินและแฟน ๆ ทั่วไป
ads-bnb.com แพลตฟอร์มที่ทำให้การเช่าป้ายโฆษณาเป็นเรื่องง่า
ในอดีต การทำโปรเจกต์โฆษณากลางเมืองถือเป็นเรื่องซับซ้อน ต้องผ่านหลายขั้นตอนและการติดต่อหลายฝ่าย แต่วันนี้ ads-bnb.com ได้ทำให้การ เช่าป้ายโฆษณา และ เช่าบิลบอร์ด กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์
ลดความยุ่งยาก : ads-bnb ดูแลทั้งการเจรจา การกำหนดไฟล์งาน และรายละเอียดเทคนิค
รวมสื่อทั่วประเทศ : ครอบคลุมป้าย LED ใจกลางสยาม สีลม ICONSIAM ไปจนถึงบิลบอร์ดริมทางด่วน
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ : ผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลและราคาผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรง
แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นตัวช่วยการลงโปรเจคแฟนด้อม แต่ ads-bnb ยังตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาสื่อโฆษณานอกบ้านเพื่อสร้างการรับรู้ในย่านสำคัญ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกทำเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แล้ว เช่าบิลบอร์ด หรือป้ายโฆษณาได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งเอเจนซี่
ความหมายใหม่ของการเช่าป้ายโฆษณา
ไม่ว่าจะเป็นการฉลองวันเกิดศิลปิน ครบรอบเดบิวต์ การเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือการโปรโมทแคมเปญพิเศษ ads-bnb ได้ทำให้การ เช่าป้ายโฆษณา และ เช่าบิลบอร์ด กลายเป็นภาษาสื่อสารที่จับต้องได้ ทั้งสำหรับแฟนคลับและเจ้าของธุรกิจ
สามารถจองลงสื่อจอโฆษณาได้ 3 รูปแบบ
● Park Silom LED Pack 3 Screens
● ICS PACKAGE LED 4 Screens
● ICONSIAM PACKAGE LED 3 Screens
สรุป