EV One Station เปิดตัวสถานีชาร์จพลังงานใจกลางเมือง ชูเทคโนโลยี ชาร์จไวที่สุดในไทย

EV One Station พลิกโฉมวงการยานยนต์ไฟฟ้าไทยด้วยการเปิดตัวสถานีชาร์จแห่งอนาคตอย่างเป็นทางการ
ณ EV One Station at One complex เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยี Liquid-Cooled Ultra-Fast DC 720kW Charger ที่ขึ้นแท่นเป็นหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดใจกลางเมือง
สถานีชาร์จแห่งนี้มีหัวชาร์จรวมทั้งหมด 8 หัวชาร์จ พร้อมรองรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล, SUV, รถตู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไปจนถึงรถสปอร์ตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น หัวชาร์จสีแดง 2 หัว กำลังไฟสูงสุด 480kW ต่อหัว และ หัวชาร์จสีเทา 6 หัว กำลังไฟสูงสุด 240kW ต่อหัว โดยมีกำลังไฟรวมของทั้งสถานีสูงสุดถึง 720kW
EV One Station มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าแค่สถานีชาร์จ ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ากับทีมงานคุณภาพสูงที่ประกอบไปด้วยวิศวกรด้านพลังงานไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิทัลมืออาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Huawei Service Partner เพื่อให้ทุกการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่าย และมอบประสบการณ์การชาร์จที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้รถ EV พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของไทย
นอกจากนี้ EV One Station ยังมอบประสบการณ์ที่ง่ายและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน ด้วยระบบ “Plug & Charge” ที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพียงแค่เสียบหัวชาร์จก็สามารถใช้งานได้ทันที และเมื่อชาร์จเสร็จสิ้นก็สามารถสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง สถานีชาร์จแห่งนี้ยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบคิดค่าบริการแบบ “ชาร์จเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น” ด้วยราคาโปรโมชั่นเปิดสถานีเพียง 7.5 บาท/kWh (ตลอดเดือนกันยายนนี้) ตอกย้ำความคุ้มค่าและทันสมัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคน
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ EV One Station ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาด และยกระดับการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นเรื่องง่ายและยั่งยืน พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของไทยอย่างแท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EV One Station และบริการต่าง ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://elementenergy.io/aboutus หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล [email protected]