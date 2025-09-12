TOA ผนึกบริษัทบริหารอาคารชั้นนำ จัดสัมมนายกระดับความปลอดภัยและฟื้นฟูอาคารจากภัยพิบัติ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำด้านนวัตกรรมสี – วัสดุปกป้องพื้นผิวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การตรวจสอบอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ” เพื่อยกระดับความปลอดภัย – เตรียมความพร้อมให้บริษัทบริหารอาคารในการรับมือและฟื้นฟูอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ โดยมีบริษัทบริหารอาคารชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
การสัมมนาครั้งนี้ตอบโจทย์ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด อาทิ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม และอัคคีภัย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาคารและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารชุด อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารหลังภัยพิบัติ พัฒนากระบวนการจัดการวิกฤติภายในองค์กรให้เป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยการแสดงความพร้อมด้านความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานบริหารอาคารทั่วประเทศ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วาระปี 2560-2562 และ 2563-2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง การตรวจสอบอาคาร และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก TOA ภายใต้หัวข้อการบรรยายสำคัญ ได้แก่ “การตรวจสอบอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ” – หลักการและแนวทางการประเมินสภาพอาคารเบื้องต้น และ “เคมีภัณฑ์กับการซ่อมแซมอาคาร” – ผลิตภัณฑ์และวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำเข้าร่วม อาทิ คุณสุรพล มนูญผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณชาญณรงค์ หวังเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุพจน์ พิมพ์จุฬา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็มเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด คุณนที มุธุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด คุณดุษฎี แสวงสารศานติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ เวิร์ค พลัส แอสเสท จำกัด