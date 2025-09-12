Hygiene คว้า 2 รางวัลใหญ่ Kantar 2025 ครองแชมป์แบรนด์ดูแลบ้าน 7 ปีซ้อน

ผลสำรวจล่าสุดจาก Kantar Brand Footprint Thailand 2025 ระบุว่า ไฮยีน (Hygiene) แบรนด์ในเครือบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ผู้ผลิตสินค้า FMCG สัญชาติไทย คว้ารางวัลใหญ่ 2 รายการ ได้แก่ The Most Chosen Brand และ Top Growing Brand ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน (Home Care) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพและนวัตกรรมของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
คุณอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “7 ปีแห่งความสำเร็จคือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพให้ผู้บริโภคอย่างแท้จริง”
คุณธิติ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม Domestic Business กล่าวว่า “Hygiene คือแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วย Insightful Innovation ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ Fabric Care Solutions อย่างแท้จริง”
คุณภัชรี ธรรมวีระพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอุตสาหกรรม เน้นย้ำความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดถึงมือผู้บริโภค
คุณชยนต์ เจตน์จิราวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกลยุทธ์องค์กรและ International Business Group กล่าวเสริมว่า “เรามุ่งยกระดับแบรนด์ไทยสู่ความไว้วางใจระดับโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภค”
ความสำเร็จของ Hygiene สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เกิดการกลับมาซื้อซ้ำและสร้าง Brand Loyalty อย่างมั่นคง พร้อมเดินหน้าในฐานะ “ผู้นำที่ไม่หยุดพัฒนา” ภายใต้แนวคิด
“Innovate Passionately For the Future of Better Living”