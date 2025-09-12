ไทยเบฟ ร่วมผลักดันการพัฒนาความพร้อมของประเทศด้าน AI

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงาน “การประชุมสุดยอดว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๘” (Thailand National AI Summit 2025: Advancing AI Readiness for Thailand) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี ราชบัณฑิตยสภา เพื่อพัฒนาความพร้อมของประเทศไทย โดยมี
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์