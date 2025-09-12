องคมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจ อส.ชคต.ศาลาใหม่ หลังเหตุไม่สงบ อ.ตากใบ

องคมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจสมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ (สมาชิก อส.ชคต.ศาลาใหม่) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งถูกคนร้ายลักลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา
วันนี้ (10 ก.ย. 68) เวลา 08.30 น. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ (สมาชิก อส.ชคต.ศาลาใหม่) โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.นพนันท์ ชั้นประดับ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ร่วมลงพื้นที่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ นายนุติวัฒน์ หวังเหมรา ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ (สมาชิก อส.ชคต.ศาลาใหม่) จำนวน 34 นาย
โอกาสนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 จากนั้น นำคณะมอบสิ่งของพระราชทานแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ พร้อมเชิญพระราชกระแสมามอบแก่ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์และพระราชทานความเมตตากับพี่น้องประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทางราชการที่อาจจะมีข้อจำกัดก็ได้พระราชทานพระมหากรุณาเสมอมา พร้อมทั้งทรงโปรดให้องคมนตรีลงพื้นที่มามอบสิ่งของและลงมาให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเสมอมา
พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าชุดคุ้มครองตำบลไม่ใช่กำลังพลหลักหรือทหารหลักแต่ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตนจึงขอเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและช่วยกันพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ได้พระราชทานไว้ คือ แผนการทำงานทุกแผน “ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้” ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลก็ต้องเข้าใจ ต้องทำแผนเป็น นำบทเรียนจากสถานการณ์ต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์กับทุก ๆ คน เพื่อการจำกัดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่มักจะเกิดคล้าย ๆ กัน ซ้ำ ๆ กัน ต้องรู้เขารู้เรา รวมถึงเรื่องการดูแลลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา การร่วมทุกข์ร่วมสุข การเข้าใจถึงความเป็นอยู่ เห็นอกเห็นใจ ดูแลซึ่งกัน การเสียสละให้กำลังใจกันและกัน พร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงขอบใจมา เพราะครอบครัวเขาก็ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวต้องมาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ก็ต้องห่างไกลครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่
ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 20.20 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ใช้รถโตโยต้า ยาริส สีดำ ประกอบระเบิด (คาร์บอมบ์) โดยปล่อยรถให้เคลื่อนที่ไปชนกับแนวกระสอบทราย ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ และได้หลบหนีไปทางซอยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส เหตุเกิดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ ชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กองอาสารัษาดินแดน ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 ราย และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบ
“ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 6 ราย สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว และได้มาร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ด้วย ซึ่งหลังจากเกิดเหตุ จังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง 3 ฝ่าย เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด โดยให้ใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว และได้กำชับให้ตรึงกำลังเพื่อเตรียมการระวังการก่อเหตุต่อไป