“Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” เย็นสุดขั้วครั้งแรกในไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวสงขลาทุกคน สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยกับ “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” ดื่มด่ำมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติไทย ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท่ามกลางอุณหภูมิความเย็นสุดขั้ว –15°C พร้อมเนรมิตเมืองหาดใหญ่ให้กลายเป็นดินแดนแฟนตาซียามค่ำคืน
งานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่นี้จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 21 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น. ภายในงานพบกับ 7 โซนมหัศจรรย์ ได้แก่ ใต้สายธาราศิลป์, เสน่ห์ไทย ICE DOME ประติมากรรมน้ำแข็งสุดอลังการ, จรัสแสงธารานภาพราว โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง, มนต์เสน่ห์สวนแสงใต้, บารมีแสงศิลป์, สวนสนุกแสงตระการตา และงามแสงบุษบาพฤกษาศิลป์ ที่จะพาทุกท่านหลุดเข้าไปในโลกเหนือจินตนาการ
โดยเฉพาะ “เสน่ห์ไทย ICE DOME” ไฮไลต์สำคัญของงาน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักอย่างวิจิตร ในโดมยักษ์ที่อุณหภูมิติดลบ -15°C เปิดให้เข้าชมฟรี รอบละ 20 นาที จำกัด 50 คนต่อรอบ รวม 20 รอบต่อวัน พร้อมบริการเสื้อกันหนาวฟรีภายในงาน ทั้งนี้ผู้เข้าชมควรเตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าที่อบอุ่นและปลอดภัย เพื่อสนุกกับความเย็นสุดขั้วได้อย่างเต็มที่
งาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME” เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวสงขลาในมิติใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome และ Facebook : Thailand Festival