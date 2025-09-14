‘เอกภาพ’ ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมทั้งนายนีโอ พลซื่อ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยคณะสงฆ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองกุง กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สมาชิกป่าชุมชน เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด และญาติธรรม ทุกคน ณ ที่พักสงฆ์อมตธรรมาราม (ป่าชุมชนบ้านหนองกุง) ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด