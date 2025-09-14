ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายของกระทรวงแรงงาน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โปร่งใส ยั่งยืน

โดยเดินหน้าทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับแรงงาน และปรามการทำผิดกฎหมาย พร้อมเผยแพร่นโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง

  • ปกป้องแรงงานไทย ไม่ให้ถูกแย่งอาชีพ
  • สร้างความมั่นใจให้นายจ้าง ว่ามีแรงงานถูกกฎหมายในระบบ
  • เสริมความมั่นคงแรงงาน และเสถียรภาพของประเทศ

โดยมุ่งเน้นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ MOU การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการยกระดับบริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อความสะดวกและโปร่งใส

หากพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ : เพจเฟซบุ๊กกระทรวงแรงงาน หรือ โทร 1506

#นโยบายการบริหารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว  #แรงงานไทยได้รับการคุ้มครอง #กระทรวงแรงงาน

