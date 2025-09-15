จัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ
บี.กริม ร่วมกับมูลนิธิอมตะ กรมอุทยานฯ และองค์กร Global Park สหรัฐอเมริกา จัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)”ภายใต้โครงการ SPARK เมื่อวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 6 วัน ของการอบรม วิทยากรทุกท่านได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการทำงานเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอ โดยหยิบยกประเด็นสำคัญ อาทิ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการผู้มาเยือน ข้อพิพาทการใช้ที่ดิน การสื่อสารค่านิยมและข้อมูลของสวนสาธารณะ และการจัดการปัญหาภายในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)” โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ อดีตเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ (USNPS) ได้แก่ Mr. Douglas Morris, Mrs. Maria Burks, Mr. Bill Wade และMr. Larry Perez
และในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 วันสุดท้ายของการอบรม ทางโครงการได้รับเกียรติจาก คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางมาร่วมรับฟังรายงานสรุปผล การมอบประกาศนียบัตร และ “เข็มผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” พร้อมกล่าวโอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ ไม่เพียงช่วยยกระดับการจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยและภูมิภาคเท่านั้น แต่เพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งในประเทศและนอกประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน